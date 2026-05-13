APR: Od 15. maja prijavljivanje na elektronske servise samo sa eID korisničkim nalogom

Agencija za privredne registre (APR) podseća da će od 15. maja sistem prijavljivanja na njenom portalu sa eServisima biti omogućen isključivo sa korisničkim nalogom kreiranim putem Portala za elektronsku identifikaciju.

Posle prijavljivanja na eID.gov.rs, će korisnici biti automatski preusmereni na sistem APR-a. Cilj ove izmene je povećanje bezbednosti elektronskog identiteta i standardizacija pristupa uslugama elektronske uprave u Srbiji, saopštila je APR. Agencija je 23. marta godine uvela i interaktivnog digitalnog asistenta, servis dostupan 24/7, putem koga je do sada primljeno 3.149 pitanja korisnika. Digitalni asistent, kao novi kanal komunikacije, uveden je radi olakšavanja