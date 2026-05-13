Mićin o sednici Skupštine grada: Snimci sa mreža ne odražavaju istinu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio je ponašanje odbornika opozicije na današnjoj sednici Skupštine grada.

Kako tvrdi, snimci koji kruže društvenim mrežama ne odražavaju istinu onoga što se zaista dogodilo. "Zloupotrebljavajući funkciju odbornika, Pogačar je prišao klupi u kojoj sedim, i pokušavao da me isprovocira lepljenjem njihovih propagandnih parola preko mojih dokumenata na stolu" navodi Mićin u objavi. On dodaje da je Pogačar prvobitno odbijao da napusti skupštinsku salu, nakon što mu izrečena mera udaljenja sa sednice "koju su izglasali odbornici", navodi