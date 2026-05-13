"Milka" pred sudom jer je smanjila čokolade bez jasnog obaveštenja

Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača "Mondelez" da je smanjio težinu "Milka" čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora.

Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda "Milka" su, uz nepromenjen dizajn i ambalažu, postale lakše - sa oko 100 na 90 grama, dok je cena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, preneo je "Špigel". Slučaj razmatra Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu. Tokom početnog ročišta sud je ocenio da bi slučaj mogao da bude primer obmanjujućeg pakovanja. Hamburški centar za potrošače tvrdi da je reč o praksi poznatoj