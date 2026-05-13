Počinje Sabor SPC, odlučivaće i o sudbini vladike koji je podržao studente

Vladike iz Srbije i dijaspore okupiće se danas na redovnom godišnjem zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve (SPC) čija oglašavanja pažljivo prati crkvena ali i politička javnost.

Zasedanje počinje molitveno - prizivom Duha Svetog, u beogradskom Hramu Svetog Save, posle čega će se okupljanje nastaviti iza zatvorenih vrata, u kripti. Radni deo otvara usvajanje dnevnog reda, a čine ga "predmeti koje je dostavio Sinod", izveštaji vladika o stanju u poverenim područjima. Očekuje se tokom zasedanja i odlučivanje o sudbini mitropolita Justina, kojem je oduzeto upravljanje žičkom eparhijom. Crkvena komisija ga je osumnjičila za finansijske