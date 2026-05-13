Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 2 sata
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest je izrečen zbog “neprimerenog obraćanja” nove ministarke spoljnih poslova Bugarske Velislave Petrove Čamove koja je juče tokom zasedanja Saveta ministara spoljnih poslova EU upotrebila “neprimeren i netačan pridev” izveden iz naziva države – izraz “severnomakedonski partneri”.

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski je juče negirao da je imao sastanak s tom novom ministarkom Bugarske, već da je to bila samo “kratka razmena reči na margini događaja”. I Mucunski je reagovao na upotrebu izraza “severnomakedonski” u izjavi bugarske ministarke, ocenivši je kao “netačnu i neprikladnu”.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 2 sata
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 3 sata
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 3 sata
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 4 sati
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 4 sati
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 5 sati
Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaMakedonijaEUSeverna Makedonija

Najnovije vesti »

UNS: Blokirana mogućnost izbora funkcionera, Ristić i Ratković Njegovan, za članove komisija

UNS: Blokirana mogućnost izbora funkcionera, Ristić i Ratković Njegovan, za članove komisija

N1 Info pre 2 minuta
Adam & Eve 5★ – moderan enterijer, specifičan dizajn i hotel samo za odrasle u Beleku

Adam & Eve 5★ – moderan enterijer, specifičan dizajn i hotel samo za odrasle u Beleku

N1 Info pre 7 minuta
Kyoto Jazz Massive na Nišvilu

Kyoto Jazz Massive na Nišvilu

Ist media pre 7 minuta
Google unapređuje Circle to Search: AI sada može da čita URL adrese i PDF fajlove

Google unapređuje Circle to Search: AI sada može da čita URL adrese i PDF fajlove

PC Press pre 7 minuta
Važna promena u preuzimanju TAG uređaja za Grčku: slanje poštom obustavljeno, evo gde ga možete preuzeti na granici

Važna promena u preuzimanju TAG uređaja za Grčku: slanje poštom obustavljeno, evo gde ga možete preuzeti na granici

Euronews pre 7 minuta