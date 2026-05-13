Protest Severne Makedonije Bugarskoj zbog prideva ‘severnomakedonski’
Protest je izrečen zbog “neprimerenog obraćanja” nove ministarke spoljnih poslova Bugarske Velislave Petrove Čamove koja je juče tokom zasedanja Saveta ministara spoljnih poslova EU upotrebila “neprimeren i netačan pridev” izveden iz naziva države – izraz “severnomakedonski partneri”.
Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski je juče negirao da je imao sastanak s tom novom ministarkom Bugarske, već da je to bila samo “kratka razmena reči na margini događaja”. I Mucunski je reagovao na upotrebu izraza “severnomakedonski” u izjavi bugarske ministarke, ocenivši je kao “netačnu i neprikladnu”.