Kijev otkrio koliko miliona dolara dnevno košta rat sa Rusijom; Putin najavio razvoj raketa koje probijaju svaku odbranu

Rat u Ukrajini – 1.540. dan. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. Osam osoba je poginulo, a 11 povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara.

16:00 Putin najavio novu modernizaciju nuklearnih snaga Rusije: Razvijamo rakete koje probijaju svaku odbranu Putin: Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. On je tokom posete Moskovskom institutu za termotehniku (MIT), ključnom preduzeću u ruskoj odbrambenoj industriji, u kome su razvijeni strateški