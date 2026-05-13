„Lavina" posle plasmana u finale Evrosonga poručuje: „It's loving time!"

Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Evrosonga koji se održava, među njima i srpska grupa „Lavina" sa pesmom „Kraj mene", čiji članovi su sinoć kasno iz Beča poručili da će se odmoriti, ali i pripremati za važan nastup u subotu. Plasirali su se i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Veliko finale je 16. maja, uz direktan prenos na RTS-u.

Članovi grupe „Lavina", uz širok osmeh, poručili su da „ne mogu da sklope rečenicu", od uzbuđenja. Gromoglasnim „Hvala!", svi zajedno su zahvalili na podršci glasačima. Dodali su da, u tome što su na proglašenje njihovog ulaska u finale čekali malo duže, „nema ništa slatko", ali da su tada svi skočili u isto vreme. „Sada ćemo malo da spavamo, da jedemo, treniramo, vežbamo i da se spremimo za finale", rekao je Luka Aranđelović, koji je iz Beča pozdravio porodicu,