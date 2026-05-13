Pentagon: “Epski bes” bi mogao postati “Malj”; Ministarstvo zdravlja Irana: U ratu poginulo 3.483 osoba

Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka, dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posledicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok SAD otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara.

11:43 Al Džazira: Osmoro poginulih u Libanu u izraelskim udarima Najmanje osam ljudi je poginulo, uključujući dvoje dece, u seriji izraelskih vazdušnih napada na priobalni auto/put u južnom Libanu, dok se neprestani napadi nastavljaju, prenosi Al Džazira. Napadi su se dogodili u blizini Bardže, Džijeha i Sadijata na autoputu Sidon-Jug. (Al Jazeera) Opširnije Kraće 11:13 Ministarstvo zdravlja Irana: U ratu poginulo 3.483 osoba Portparol iranskog Ministarstva