Polemika poslanika o odredbi prema kojoj jedan birač može da podrži više lista

Poslanici Skupštine Srbije, u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona i istakli da se njima primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene.

Mirković: Šta se sada promenilo pa opozicija ne želi da se preporuke usvoje Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković rekao je da pokušava ceo dan da shvati da li opozicija, koja je tražila izmene i insistirala na primeni ODIHR preporuka, želi ili ne želi da se te preporuke usvoje. "Vi ste ti koji ste insistirali da jedan glasač može da potpiše više lista. Dakle, to je bio vaš zahtev, vaša želja, vi ste to pričali ljudima i objasnili im da je to dobro.