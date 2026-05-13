Tramp: Približava se kraj rata u Ukrajini; Putin: "Orešnik" može da se naoruža nuklearnim bojevim glavama

Rat u Ukrajini – 1.540. dan. Američki lider Donald Tramp potvrdio je da s predsednikom Vladimirom Putinom nije dogovorio predaju celog Donbasa Rusiji. Kremlj je saopštio da je obavestio SAD i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete "Sarmat".

Rusija presrela 286 dronova, požar u Krasnodarskom kraju Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom Krasnodarskom kraju delovi bespilotnih letelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta, gde je izbio požar, saopštile su lokalne vlasti. (Reuters) TAS: Tramp ne isključuje mogućnost posete Rusiji do kraja godine Američki predsednik Donald Tramp nije isključio