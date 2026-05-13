Zvezda i Vojvodina peti put u borbi za Kup Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu "Lagator" u Loznici. Utakmica počinje u 20.00, a najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Osvajač Superlige poznat je već nekoliko nedelja, te je ostalo da se vidi još samo ko će poneti drugi po važnosti trofej srpskog fudbala. Crvena zvezda bi mogla da dođe do šeste duple krune u nizu, dok će Vojvodina sa druge strane imati priliku da prekine niz bez trofeja koji traje šest godina. Beogradski tim je u prethodna dva finala savladao upravo tim koji trenutno predvodi Miroslav Tanjga i ponovo će imati ulogu favorita. Novosađani su međutim ove sezone