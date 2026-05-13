Borba za trofej Kupa: Zvezda u nadoknadi stiže do izjednačenja, igraju se produžeci!

LOZNICA - Utakmica finala Kupa Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine u Loznici počela je večeras posle 30 minuta kašnjenja zbog sukoba navijača beogradskog kluba i policije. Trenutni rezultat 2:2. Strelac vodećeg gola na meču bio je Suč u 2. minutu, da bi Vidosavljević uvećao prednost Novosađana u 35. minutu. Zvezda dolazi do gola u 54. minutu, strelac je bio Arnautović, da bi izjednačenje beogradskom timu doneo Rodrigao u 95. minutu.

Ekipa iz Novog Sada je povela u drugom minutu, kada je Kornel Suč glavom pogodio posle kornera koji je izveo Njegoš Petrović. Aleksandar Katai je u sedmom minutu šutirao sa oko 18 metara, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić dobro intervenisao. Zvezda je u 18. minutu imala priliku da izjednači, kada je Marko Arnautović sa par metara uklizao i promašio ceo gol. Rosić je u 28. minutu nespretno reagovao ispred svog gola, lopta se odbila u stativu, da bi na kraju ipak