Paunović: U Srbiji 1.343 osobe starije od 100 godina u biračkom spisku

BEOGRAD - Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović rekla je danas tokom rasprave o izmenama izbornih zakona u Skupštini Srbije da su u biračkom spisku u Srbiji upisane 1.343 osobe starije od 100 godina i da najstariji birač živi u Zemunu i ima 113 godine, odbacujući tako tvrdnje opozicije da se na spisku nalazi više stotina hiljada preminulih glasača.

Ona je tako odgovorila poslaniku "Mi - snaga naroda" Slobodanu Iliću, a na njegov navod da se u spisku nalaze stotine hiljade ljudi koji žive u inostranstvu, Paunović je rekla da se oni ne mogu brisati iz spiska. "Kada govorite o jedinstvenom biračkom spisku i o hiljadama, stotinama hiljada, kako ste rekli, upisanih birača bez osnova, to je jako teška kvalifikacija, koja pritom apsolutno ne stoji. Kada govorite o biračima koji se nalaze u jedinstvenom biračkom