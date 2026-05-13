Počelo redovno zasedanje Sabora SPC,patrijarh Porfirije služio sabornu liturgiju

BEOGRAD - Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijerejskom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu, koju je u prisustvu vladika i vernika služio patrijarh srpski Porfirije.

Vladika Ilarion je u svojoj besedi tokom liturgije pozvao arhijereje SPC, koji su došli na Sabor iz celog sveta, na zajedničku molitvu jer su, kako je poručio, svi jedni drugim potrebni. Svečani početak Sabora označen je nakon liturgije tradicionalnim "prizivom Duha Svetog" u kripti Hrama Svetog Save. Liturgiji su prisustvovale vladike SPC - mitropolit banatski