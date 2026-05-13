Počinje redovno zasedanje Sabora SPC u Hramu Svetog Save

BEOGRAD - Sabornom liturgijom, sa prizivom Duha Svetog, u Spomen hramu Svetog Save na Vračaru, danas će svečano početi redovno zasedanje Sabora SPC.

Arhijerejska liturgija će početi u 9.00 sati. Radni deo najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve, pod predsedništvom patrijarha srpskog Porfirija i uz učešće visokopreosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja, započeće 14. maja, u kripti Spomen hrama Svetog Save na Vračaru, najavila je SPC. Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasedanje počinje usvajanjem dnevnog reda, a nastavlja se razmatranjem