Polemika poslanika u Skupštini Srbije o setu izbornih zakona

BEOGRAD - Poslanici vladajuće koalicije i opozicije nastavili su danas u Skupštini Srbije polemiku o setu izbornih zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Poslanici vladajuće koalicije istakli su da su promene predložene u skladu sa preporukama ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da je cilj izmena da se na izborima osigura pobeda vladajuće stranke.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je, odgovarajući na kritiku poslanika stranke Srbija centra SRCE Stefana Janjića predloga rešenja prema kojem će jedna birač moći da podržiu više lista, istakla da je i Srpska napredna stranka bila protiv toga, ali da je to preporuka ODIHR-a. "Ako pričamo o izbornim zakonima, to da jedan birač može da podrži više lista, i mi smo bili protiv toga. Zbog toga smo mi kao odgovorni o tome konsultovali čak i Evropsku komisiju i