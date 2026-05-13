Policija na auto-putu kod Niša u automobilu pronašla preko 21 kilogram marihuane

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Policija na auto-putu kod Niša u automobilu pronašla preko 21 kilogram marihuane

NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. T. (45) iz Prizrena, jer su u automobilu kojim je upravljao pronašli više od 21 kilogram marihuane.

On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Policija je sinoć, na auto-putu kod Niša, zaustavila "opel" kojim je S. T. upravljao i u vozilu pronašla 20 paketa sa 21 kilogramom i 640 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i da je bila namenjena daljoj prodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Drama u Pančevu, napadnut policajac: Mladić uhapšen zbog droge ga udario glavom u lice

Drama u Pančevu, napadnut policajac: Mladić uhapšen zbog droge ga udario glavom u lice

Mondo pre 23 minuta
Odgovorni u firmi za obezbeđenje objekata iz Prokuplja osumnjičeni za poresku utaju od dva miliona

Odgovorni u firmi za obezbeđenje objekata iz Prokuplja osumnjičeni za poresku utaju od dva miliona

Serbian News Media pre 6 sati
Policija na auto-putu kod Niša u automobilu pronašla preko 21 kilogram marihuane

Policija na auto-putu kod Niša u automobilu pronašla preko 21 kilogram marihuane

B92 pre 5 sati
Zaplenjeno preko 20 kilograma marihuane u kolima na auto-putu kod Niša, uhapšen vozač

Zaplenjeno preko 20 kilograma marihuane u kolima na auto-putu kod Niša, uhapšen vozač

Južne vesti pre 7 sati
Određen pritvor osumnjičenom da je u policijskom vozilu povredio policajca

Određen pritvor osumnjičenom da je u policijskom vozilu povredio policajca

RTV pre 6 sati
Pronašli mu marihuanu u kući, a on potom udario policajca glavom: Uhapšen mladić u Pančevu

Pronašli mu marihuanu u kući, a on potom udario policajca glavom: Uhapšen mladić u Pančevu

Nova pre 6 sati
U policijskom vozilu udario policajca Pančevac u kući držao 30 grama marihuane, nakon hapšenja usledio haos

U policijskom vozilu udario policajca Pančevac u kući držao 30 grama marihuane, nakon hapšenja usledio haos

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMarihuanaOpelTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Odbornici vladajuće većine u Skupštini Novog Sada usvojili svih 68 tačaka dnevnog reda bez rasprave

Odbornici vladajuće većine u Skupštini Novog Sada usvojili svih 68 tačaka dnevnog reda bez rasprave

N1 Info pre 8 minuta
UZNEMIRENI RODITELJI: Majka tvrdi da je učenik doneo metak i spisak dece, traži hitnu reakciju nadležnih! UZNEMIRENI RODITELJI!…

UZNEMIRENI RODITELJI: Majka tvrdi da je učenik doneo metak i spisak dece, traži hitnu reakciju nadležnih! UZNEMIRENI RODITELJI!

Volim Zrenjanin pre 13 minuta
Građanski pokret Solidarnost: Inđija ne sme biti grad zastrašivanja studenata i građana

Građanski pokret Solidarnost: Inđija ne sme biti grad zastrašivanja studenata i građana

In medija pre 8 minuta
Dan sestrinstva i slava Sveti Vasilije Ostroški obeleženi u ZC Valjevo

Dan sestrinstva i slava Sveti Vasilije Ostroški obeleženi u ZC Valjevo

Valjevska posla pre 1 sat
Vojvodinašume nastavljaju proces modernizacije

Vojvodinašume nastavljaju proces modernizacije

RTV pre 1 sat