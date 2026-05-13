U Skupštini žustra polemika vlasti i opozicije o izbornim zakonima, oprečni stavovi o ispunjavanju preporuka ODIHR-a

BEOGRAD - Poslanici opozicije su danas tokom rasprave u Skupštini Srbije nastavili da kritikuju izborne zakone koji su predloženi u skladu sa preporukama ODIHR-a tvrdeći da su kozmetičke prirode, dok su poslanici vladajuće većine ukazali da je paradoksalno i licemerno to što oni koji su išli u Brisel da se žale, sada kritikuju EU i preporuke ODIHR-a. Poslanici su završili današnji rad, a raspravu o setu izbornih zakona nastaviće sutra u 10 časova.

Poslanik SDPS-a Muamer Bačevac rekao je da je poverenje u izborni proces verovatno najbolji marker stanja demokratije u jednoj zemlji i dodao da se u toj stranci raduju kad se popravlja izborni sistem i izborno zakonodavstvo. "Mi se od osnivanja zalažemo za profesionalizaciju izbornog procesa i smatramo da je to uvođenje obavezne obuke za učesnike izbornog procesa, za sve učesnike izbornog procesa, jako dobar korak u tom smeru", ocenio je Bačevac. Što se tiče