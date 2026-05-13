UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Približava se kraj rata u Ukrajini; Putin: "Orešnik" može da se naoruža nuklearnim bojevim glavama…

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.540. dan. Američki lider Donald Tramp potvrdio je da s predsednikom Vladimirom Putinom nije dogovorio predaju celog Donbasa Rusiji. Kremlj je saopštio da je obavestio SAD i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete "Sarmat".

Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine saopštile su da je aktivirana ruska strateška avijacija i da se preraspoređuju avioni na udaljene aerodrome, što može ukazivati na to da se Rusija sprema za nove masovne udare. Prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog, Rusija nastavlja da granatira ukrajinske gradove nakon završetka "delimičnog trodnevnog primirja" i poziva na jači međunarodni pritisak na Moskvu. Šef Bele kuće Donald Tramp rekao je novinarima pre