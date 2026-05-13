Janjić: Vlast objavila nove, još gore verzije Mrdićevih zakona

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić izjavio je danas da su na sajt Ministarstva pravde okačene nove verzije seta pravosudnih zakona, takozvanih „Mrdićevih zakona“, kao i da smatra da su one „aspsolutno gore nego što su bile prethodne“.

Janjić je za televiziju N1 ocenio da je vlast u ovom trenutku ušla „u otvoreni rat sa Evropskom unijom“, dodajući da su od preporuka Venecijanske komisije prihvatili dve – „i to su ih prihvatili na način kako ih oni tumače“. „Što se tiče ostalih preporuka, one su čak mnogo gore. Imam utisak da je Mrdić u ovom trenutku ponavljač, pošto mu prvi zakoni nisu bili dobri, vraćeni na popravni, i čini mi se da neće pasti samo ovaj razred nego i prethodni koji je inače