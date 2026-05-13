Odgovorni u firmi za obezbeđenje objekata iz Prokuplja osumnjičeni za poresku utaju od dva miliona

Policija je podnelu krivičnu prijavu protiv dvoje odgovornih lica prokupačke firme za obezbeđenje objekata zbog sumnje da su poreskom utajom oštetili budžet Srbije za oko dva miliona dinara, saopšteno je danas.

Krivična prijava podneta je protiv N.J. (33) iz okoline Žitorađe i D.I. (38) iz Prokuplja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). „Sumnja se da su u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, izbegavali obračun i plaćanje poreza na dobit pravnih lica neprikazivanjem ostvarenih prihoda u obaveznim poreskim prijavama, tako što su Agenciji za privredne registre podneli izjavu o neaktivnosti tog privrednog društva, iako su znali da je ono imalo