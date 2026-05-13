Vremenska prognoza za sredu 13. maj 2026: Danas jutro sveže i vedro, na istoku i jugu oblačno i kiša

U Srbiji danas jutro sveže i pretežno vedro, osim na istoku i jugu gde će biti oblačno i ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na Кosovu i Metohiji. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, na istoku jak i olujni, koji će slabiti tokom popodneva i večeri. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu danas jutro sveže i vedro, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren