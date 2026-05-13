UŽIVO: Počinje veliko finale, vrlo skromna poseta u Loznici

U 20 časova na stadionu "Lagator" u Loznici u finalu Kupa Srbije igraće Crvena zvezda i Vojvodina.

Kup je takmičenje koje obiluje iznenađenjima, tako je bilo i ove sezone, ali u finalu su trenutno dve najbolje plasirane ekipe Super lige Srbije, Crvena zvezda i Vojvodina. Beogradski i novosadski crveno-beli boriće se za trofej na novom stadionu u Loznici, na kojem su već igrali pre dve godine. I tada, kao i prošle sezone u Zaječaru, trofej je osvajala Crvena zvezda, koja će i sada želeti da dođe do duple krune. Dakle, ovo je treće uzastopno finale najmasovnijeg