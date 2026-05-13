Sve o meču Zvezda - Vojvodina u finalu Kupa Srbije: Ko sudi, gde gledati i šta kažu kladionice?

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaju se večeras od 20 časova na stadionu „Lagator“ u Loznici u velikom finalu Kupa Srbije.

Biće to treće uzastopno finale nacionalnog kupa između dva crveno-bela rivala, a prethodna dva puta trofej je završio u rukama Beograđana. Zvezda u duel ulazi kao aktuelni šampion Srbije i favorit za osvajanje nove duple krune, dok Vojvodina traži prvi trofej u Kupu još od 2021. godine i priliku da sezonu završi na najbolji mogući način. Finale Kupa Srbije igra se na stadionu „Lagator“ u Loznici, a početak utakmice zakazan je za 20 časova. Direktan prenos obezbeđen