Teheran kao feniks: 80 odsto grada opet niklo iz pepela

OKO 80 odsto objekata u Teheranu, koji su bili oštećeni u napadima tokom rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom je popravljeno, izjavio je danas zamenik guvernera Teherana Sejed Kamaledin Mirdžafarijan.

Više od 60.000 stambenih i poslovnih jedinica u provinciji Teheran pogođeno je američko-cionističkim napadima tokom trećeg nametnutog rata - rekao je Mirdžafarijan, prenosi Al Džazira pozivajući se na iransku nacionalnu televiziju IRIB. Procenjuje se da je Iran pretrpeo oko 270 milijardi dolara direktne i indirektne štete tokom rata koji je počeo 28. februara, a završio se primirjem 8. aprila. U napadima SAD i Izraela bili su pogođeni