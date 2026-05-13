Tuča navijača pred finale Kupa! Haos na auto-putu, 200 protiv 200 huligana! (video)

Dok Srbija čeka početak finala Kupa u kome igraju Crvena zvezda i Vojvodina, uz prenos na portalu Novosti, Hrvatska je još jednom zgrozila svet - jer su tamošnji huligani napravili nerede na auto-putu.

Foto: Depositphotos / Freeograph U finalu Kupa Hrvatske sastaju se, i to u Osijeku, Dinamo Zagreb i Rijeka. A upravo su se na auto-putu koji vodi ka Osijeku sukobili navijači ta dva kluba. Tuča huligana, u kojoj je sa jedne strane bilo 200 takozvanih "Bed blu bojsa", koji prate Dinamo, te 200 članova Armade, koji bodre Rijeku, desila se na zaprepašćenje običnih putnika koji su se zadesili na tom delu međunarodne trase. Evo i nekih snimaka sa lica mesta: