Evrovizija 2026: Šljokičasti muzički spektakl u doba rata

Predstavnik Srbije Lavina se plasirao u finale Evrovizije. Na ovogodišnjem izdanju takmičenja u Beču najveći problem nisu više pocepani kostimi ili promašena intonacija, nego rat i genocid

Prvo polufinalno veče je završeno i Srbija prolazi dalje u finale na Evroviziji. Pored domaćeg nu-metal benda Lavina, plasirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Jubilarno, 70. izdanje ovog takmičenja, održava se pod tenzijom zbog učešća Izraela. Javni servisi Španije, Holandije, Irske, Slovenije i Islanda zbog „izraleskog genocida nad Palestincima“ bojkotuju Evroviziju, što je ostavlja sa samo 35 učesnika –