Ako Tramp poklekne i sklopi dil sa Sijem sledi crni scenario

Američki predsednik Donald Tramp sastao se s kineskim predsednikom Si Đinpingopm. Održali su uvodne govore, pružajući jedan drugome ruku partnerstva. Međutim, ceo svet gleda s nepoverenjem u Trampa, strahujući od njegovih poteza.

Si Đinping je, prema izveštajima medija, rekao Trampu da bi njihove zemlje trebalo da budu "partneri, a ne protivnici", dok je američki predsednik nazvao Sija "velikim vođom". Očekuje se da će razgovarati o nizu pitanja, uključujući tehnologiju i trgovinu. Ali, Si je Trampu rekao da je Tajvan "najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a". Za to vreme Tajvan nervozno prati situaciju izdaleka kako bi utvrdio hoće li se njegov politički status i ključna kupovina oružja