‘Ovo je sjajno mesto’: Tramp u Kini, sa njim i Mask, šefovi Nvidije, Epla, Blek roka

Reuters Si Đinping i Donald Tramp

Pitanje Tajvana, trenutni sukobi u svetu, ali pre svega privredni odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), teme su razgovora kineskog i američkog predsednika, Sija Đinpinga i Donalda Trampa.

„Ovo je sjajno mesto, neverovatno“, rekao je Tramp Siju dok su dvojica predsednika pozirala fotoreporterima u Nebeskom hramu, svetom mestu u kineskoj kulturi.

„Kina je prelepa“, dodao je Tramp kome je ovo druga poseta Kini u svojstvu predsednika posle devet godina.

Prostrani drevni kineski kompleks je mesto gde su carevi dinastija Ming i Ćing prinosili žrtve i molili se za obilne žetve.

Razgovori dvojice predsednika trajali oko dva sata, što je više nego što je bilo predviđeno protokolom.

SAD i Kina treba da budu „partneri, a ne rivali“, rekao je Si Đinping u uvodnom govoru, dodavši: „Ceo svet posmatra“.

„Promene se dešavaju širom sveta sve bržim tempom, promene koje nisu viđene vekovima, a međunarodna situacija se stalno menja i ostaje turbulentna“, ukazao je Si.

Izrazio je nadu da će SAD i Kina biti u stanju da prevaziđu takozvanu „Tukididovu zamku“.

Ovaj termin, nazvan po starogrčkom istoričaru i generalu Tukididu, odnosi se na strah tradicionalno jake zemlje od nove sile, što dovodi do konkurencije i sukoba.

„Možemo li zajedno da radimo na rešavanju globalnih izazova i donesemo veću stabilnost svetu?“, upitao je kineski lider.

„Možemo li, u interesu našeg sveta, naša dva naroda i budućnosti čovečanstva, da izgradimo svetliju budućnost za naše bilateralne odnose?“, upitao je, a više poručio Si Đinping.

Tramp je govorio u njegovom stilu:

„Dobro se slažemo, imali smo neke izazove, ali smo ih prevazišli.

„Neki ljudi možda ne znaju ovo, ali ako smo imali problema, rešili smo ih veoma brzo“, rekao je Tramp.

„Pozvali ste me u goste i pred svima kažem da ste sjajan vođa“, rekao je Tramp o kineskom predsedniku.

Po završetku razgovora u Velikoj sali naroda, zgradi kineskog parlamenta, novinari koji prate Trampa, dva puta su pitali da li su razgovarali o Tajvanu, ali nijedan od lidera nije odgovorio.

A kada je jedan reporter pitao da li ima rezultata razgovora, Tramp je odgovorio: „Sačekajte.“

Trampu je priređen spektakularan doček ispred kineske skupštine.

Bilo je mnogo vojnika u počasnoj straži, kao i desetine dece koja su mahala zastavama.

Atmosfera je bila prijateljska, a dvojica državnika su se rukovala na crvenom tepihu.

Tramp je rekao da mu je „čast“ što se sastaje sa Sijem i da se raduje „najvećem susretu svih vremena“.

Da će privredna saradnja, ali i tehnološki napredak biti jedna od najvažnijih tema predsednika Kine i SAD, potvrđuje i što su u Trampovoj delegaciji šefovi tehnoloških giganata, poput Ilona Maska (Tesla), Džensena Huanga iz Nvidije, novog šefa Epla Toma Kuka, kao i predstavnici Mete (u čijem su vlasništvu Fejsbuk, Instagram i Vocap).

Očekuje se da i Tajvan bude jedna od ključnih tema razgovora Sija i Trampa.

Kineski državni mediji prenose da je Si upozorio na potencijalni „sukob“ u bilateralnim vezama oko Tajvana.

Tajvan je autonomna pokrajina na koju Kina polaže pravo, čemu se SAD protivi i smatra ga nezavisnom državom.

Šta je Nebeski hram?

Nebeski hram je sveto mesto u drevnoj kineskoj istoriji.

Izgrađen u 15. veku tokom dinastije Ming, simbolizovao je vezu neba i zemlje.

Carevi dinastija Ming i Ćing posećivali su hram kako bi prineli žrtvu nebu i molili se za obilnu žetvu.

U savremenoj istoriji, ovo mesto su posećivali značajni međunarodni državnici.

Tramp je tek drugi aktuelni predsednik SAD koji ga je posetio - prvi je bio Džerald Ford, 1975. godine.

Henri Kisindžer, američki diplomata koji je odigrao glavnu ulogu u normalizaciji odnosa Pekinga i Vašingtona 1970-ih, posetio je ovo mesto 15 puta, prema pisanju kineskih medija.

Teme razgovora

Pre sastanka sa Sijem, Tramp je rekao da će ga zamoliti da „otvori kinesku ekonomiju“ za velike američke tehnološke kompanije.

Dodao je da očekuje „dugu diskusiju“ o Iranu, ali je naglasio da mu nije potrebna pomoć Pekinga da bi okončao sukob.

Očekuje se da će kineski lider pokušati da ubedi SAD da prestanu da isporučuju oružje Tajvanu.

Pored toga, Peking je zainteresovan za produženje primirja u trgovinskom ratu sa Vašingtonom.

'Primirje' je počelo prošlog oktobra kada su zemlje prestale da povećavaju međusobne carine na robu.

Reuters Ovako je TRamo dočekan na aerodromu u Pekingu

Reuters U američkoj delegaciji su i šefovi tehnoloških giganata, poput Ilona Maska

Osim pomenutih vlasnika tehnoloških giganata, Trampa prate i direktori nekoliko drugih velikih američkih kompanija, među kojima su Viza, Džej Pi Morgan, Boing i Kargil.

Uz Trampa je i Lari Fink, izvršni direktor Blek roka.

Tramp je naknadno pridodao šefa Nvidije Džensena Henga u delegaciju, što je vredno pažnje, jer njegova kompanija proizvodi čipove potrebne za sisteme veštačke inteligencije.

Upravo u ovoj oblasti SAD i Kina su glavni konkurenti.

Prošle godine, obim trgovine SAD i Kine iznosio je 414,7 milijardi dolara, što je značajno smanjenje u odnosu na 690,4 milijarde dolara projektovanih za 2022. godinu.

Tramp se nada da će rezultat ove posete biti i smanjenje trgovinskog deficita sa Kinom.

U 2025. godini, SAD su uvezle skoro 200 milijardi dolara više robe iz Kine nego što su izvezle.

Kina želi da se predstavi kao glavni igrač u veštačkoj inteligenciji, što pokreće potražnju za američkim kompjuterskim čipovima.

Međutim, mnogi u SAD se plaše da kineske kompanije kradu američku tehnologiju, što dovodi do strožih ograničenja izvoza.

Tramp i Si poziraju zajedno sa Erikom Trampom i njegovom suprugom Larom Tramp

Ilon Mask, vlasnik tehnološkog giganta Tesle i društvene mreže Iksa, nekada je bio u Trampovoj administraciji, ali je posle svađe sa šefom Bele kuće izašao iz nje - ipak, i dalje je deo Trampovog tima

Džensen Huang, osnivač, predsednik i izvršni direktor tehnološke kompanije Nvidije

Direktor Epla Tom Kuk

(BBC News, 05.14.2026)