Protest zbog incidenta kod Pravnog fakulteta u Beogradu, povređeni penzioner stabilno

Blokada raskrsnice kod Pravnog fakulteta u Beogradu 14. maja

Devedesetogodišnji Beograđanin, kojeg je u četvrtak muškarac udario kolima tokom odavanja pošte za 16 nastradalih u padu nadstrešnice – stabilno je, ali je zadržan na ortopediji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

„Nakon urađene kompletne dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju na ortopediji. Pacijent je svestan, u stabilnom stanju", piše u saopštenju UKC Srbije.

Policija je privela vozača, određeno mu je zadržavanje do 48 časova jer se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Studenti i njihove pristalice u znak protesta nastavili su da blokiraju raskrsnicu kod Pravnog fakulteta, a uveče su nastavili skup ispred Radio-televizije Srbije.

Protest ispred Radio-televizije Srbije 14. maja

Traže od javnog servisa da objavi snimak incidenta. RTS na internet stranici ima snimak upada kolima u masu ispred fakulteta.

Najavljeno je i okupljanje u drugim gradovima Srbije.

Tokom blokade raskrsnice ispred Pravnog fakulteta u Beogradu 14. maja, dva automobila zaletala su se u okupljene koji na tom mestu već godinu i po dana odaju poštu nastradalima u Novom Sadu.

U drugom upadu kolima nije bilo povređenih.

Studenti Pravnog fakulteta kažu da je povređenom muškarcu slomljena butna kost, međutim, UKC to nije potvrdio.

„Nas ovde na raskrsnici već mesec dana policija ne obezbeđuje, a to su do tada radili", rekao je student Pravnog fakulteta u Beogradu za N1.

„Ostaćemo ovde do daljeg, nemamo tačan plan dokle ćemo ostati, ali pozivamo sve da dođu ovde.

„Znamo da će do samog skupa represija da se povećava, jer nikada do sada nismo imali dva incidenta u jednom danu", dodao je.

Studenti u blokadi su najavili veliki protest za 23. maj u Beogradu.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija i najavljuje izbore za različite periode 2026. ili 2027. godine.

Blokade fakulteta počele su 22. novembra 2024. posle napada na studente tokom odavanja pošte ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i ubrzo se proširile na sve univerzitete u Srbiji.

Uz blokade fakulteta, studenti su širom Srbije organizovali protestne šetnje i velike proteste.

Paralelno s njima, i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke su organizovale nekoliko skupova podrške vlasti.

Incidenti sa kolima tokom studentskih protesta

29. 11.2024. – Automobil probio blokadu raskrsnice u Loznici i nekoliko desetina metara nosio starijeg muškarca na haubi.

16.1.2025. – Sonja Ponjavić, studentkinja FDU, udarena kolima ispred fakulteta posle čega je zadobila teške povrede glave

31. 1. 2025. - Tokom odavanja 15-minute pošte poginulima u novosadskoj tragediji, u petak, 31. januara ispred Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u centru Beograda, auto se zaleteo na okupljene i udario dve žene, zaposlene u ovoj instituciji.

15.2.2025. – Na protestu kod Palate Srbija studenta vozač nosio na haubi, posle čega je uhapšen

1.7.2025. - U Novom Sadu su simbolično u oko podne i ponoći ljudi odali poštu za 16 nastradalih, a blokade su organizovane na više lokacija.

Dogodilo se nekoliko incidenata u kojima su se vozači automobila zaletali kolima u masu.

Iste večeri se automobil zaleteo na građane koji su blokirali raskrsnicu u Zemunu, bilo je više povređenih.

(BBC News, 05.14.2026)