Bela kuća: Kina i SAD kažu da Iran ne treba da ima nuklearno oružje i da Ormuski moreuz bude otvoren

Beta pre 1 sat

SAD i Kina su saglasne da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora ostati otvoren kako bi se obezbedio nesmetan protok energenata, saopštila je danas Bela kuća posle sastanka predsednika Si Đinping i Donalda Trampa koji je u ppseti Pekingu.

Saopšteno je da je Si "jasno izrazio protivljenje Kine militarizaciji moreuza i bilo kakvom pokušaju naplate njegovog korišćenjanja", a i interesovanje za kupovinu više američke nafte da bi Kina smanjila zavisnost od  snabdevanja kroz taj moreuz, piše u saopštenju na Iksu.

Sastanak dvojice predsednika ocenjen je kao dobar, a navedeno je da su razgovarali o jačanju ekonomske saradnje, uključujući proširenje pristupa američkih kompanija kineskom tržištu i povećanje kineskih ulaganja u američke industrije.

Lideri mnogih najvećih američkih kompanija prisustvovali su delu sastanka.

Predsednici su takođe istakli potrebu da dalje jča sprečavanje dopremanja u SAD sastojaka za proizvodnju analgetika fentanila koji je tamo masovna droga, a i da Kina kupuje više američkih poljoprivrednih proizvoda.

(Beta, 14.05.2026)

