Još jedan automobil se zaleteo u okupljene ispred Pravnog fakulteta, stigao i rektor Đokić

Nakon što je ranije danas automobil udario starijeg građanina tokom akcije 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, još jedan automobil se zaleteo u okupljene koji još uvek blokiraju raskrsnicu ispred tog fakulteta. "Kada smo se zbog prvog incidenta vratili da ponovo blokiramo raskrsnicu kao odgovor na incident, drugo vozilo se zaletelo u masu, dokačio je gospođu sa strane", tvrdi jedan od studenata, a prenosi portal N1.

Prema rečima studenta, jedan čovek je ubačen u vozilo Hitne pomoći, a reč je o osobi koja je prethodno "izvadila šipku na okupljene građane".

N1 piše da se veliki broj policajaca nalazi na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice kod Pravnog fakulteta, kao i da je parking-servis odneo i drugo vozilo koje se zaletelo u okupljene.

Portal Nova.rs piše da je među okupljene došao i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, zajedno sa pojedinim profesorima.

Studenti u blokadi su saopštili da je tokom današnje akcije 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, čovek u automobilu beogradskih registarskih oznaka "nasilno pokušao da prođe preko raskrsnice na kojoj su se u tom trenutku nalazili građani i studenti".

"Tom prilikom došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i udario našeg kolegu, studenta Pravnog fakulteta, nakon čega se vratio u auto i njime udario čoveka od skoro 90 godina, koji je stajao s nama na raskrsnici", naveli su studenti u saopštenju na Instagramu.

Muškarca kog je povredio automobil, Hitna pomoć je odvezla u Urgentni centar.

Kako prenosi Nedeljnik, okupljeni su zaustavili automobil koji je pokušao da pobegne, a nakon desetak minuta i zahteva građana, policija je privela vozača i suvozača.

Nedeljnik navodi da su vozač i suvozač sat vremena bili u policijskom vozilu kod Tašmajdanskog parka, te da ih je policija tek nakon toga odvezla u stanicu Palilula.

Automobil, kome je tokom pokušaja udaljavanja razbijeno zadnje staklo i koji je izlepljen nalepnicama "Studenti pobeđuju", potom je odnela šlep-služba.