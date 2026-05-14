Poslanici Skupštine Srbije u utorak nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas a raspravu o amandmanima na predložene izmene izbornih zakona nastaviće u utorak, 19. maja.

Na dnevnom redu su amandmani na Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu a poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je u popodnevnom delu sednice da predloženim izmenama izbornih zakona nisu obuhvaćeni problemi funkcionerske kampanje, čišćenja biračkog spiska i rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

"Jasno je da je sadašnji REM konstituisan protivno svim preporukama OEBS. Radio-televizija Srbije je kao javni servis, okarakterisana u izveštaju Evropske komisije kao servis naklonjen vladajućoj stranci. Objektivnog izveštavanja u informativnom programu RTS nema ni u forenzičkim tragovima", kazao je Novaković.

U vezi funkcionerske kampanje, poslanik NPS je ocenio da se zakonom mora jasno propisati kada političar ide na teren u svojstvu ministra a kada u svojstvu "stranački formatiranog čoveka" dok je u vezi biračkog spiska rekao da mnoge baze podataka nisu ažurirane i da je neophodno ukrstiti sve te baze, od knjiga rođenih i umrlih, kako bi birački spisak bio pročišćen.

Novaković je dodao da obuka kontrolora, predložena izmenama izbornih zakona, nije loša ideja ali da je upitan vremenski interval i personalni kapacitet Republičke izborne komisije (RIK) u smislu broja obučenih trenera koji će edukovati buduće kontrolore širom Srbije.

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Biljana Pantić Pilja ocenila je da poslanici opozicije nisu imali šta da prigovore na predložena zakonska rešenja.

"Tri dana slušamo priče o biračkom spisku, o funkcionerskoj kampanji, što nije tema ovih zakona. Pitanje je da li ste vi protiv ili ste za ispunjavanje preporuka ODIHR", kazala je poslanica SNS.

Osim o tačkama dnevnog reda, poslanici su govorili i o današnjim incidentima tokom blokade saobraćaja ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, u kojima je stariji muškarac povređen kada je na njega naleteo automobil čiji je vozač pokušao da probije blokadu.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović ocenila je da je vlast kriva za te ali i za ranije incidente u kojima su napadnuti aktivisti u beogradskim naseljima Karaburma i Resnik.

"Danas se ovde govorilo da izbori nisu stvar procedura nego poverenja ali šta građani da veruju kad se dešavaju stvari kao na Karaburmi, u Resniku, kad je danas kod Pravnog fakulteta udaren čovek. Dok mi ovde pričamo o obukama i tehničkim stvarima trenutno niko na ulici nije bezbedan", kazala je poslanica ZLF.

Odgovorio joj je šef poslanika SNS Milenko Jovanov koji je rekao da "na ulici niko nije bezbedan zbog onih koji se ponašaju kao drumski razbojnici".

"Pojave se iznebuha, drže skup bez prijave, to je problem. Srećom niko nije stradao, lakše su povrede u pitanju. Ovo je još jedan pokušaj nekrofilske politike koju smo videli milion puta. Naravno da će se zameniti uzrok i posledice. Da neko nije blokirao ulicu, niko ne bi mogao na ulici da ga udari. Da su prijavili skup, policija bi ga obezbedila i niko ne bi mogao da priđe. Da ja izašem ispred Skupštine i trčim preko duplih traka sigurno bi me neko udario u nekom momentu", kazao je Jovanov.

Ocenio je da je "interesantno" što se posle incidenata kod Pravnog fakulteta, tamo pojavio i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić.

"Interesantno je da se na tom neprijavljenom skupu pojavio političar Đokić, isti čovek koji se sakrio u mišju rupu kad je dete poginulo na Filozofskom fakultetu tako što je prošlo kroz njegovu zgradu Rektorata. To mu nije bio razlog da se pojavi tog dana na fakultetu. Dete poginulo a on otišao na proslavu. Kakvi su to neljudi", naveo je šef poslanika SNS.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je nastavak rasprave o amandmanima na predložene izmene izbornih zakona za utorak u 10 časova.

U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izmenama izbornih zakona, poslanici o amandmanima

Rasprava u Skupštini Srbije o predlozima izmena izbornih zakona nastavljena je nešto posle 15 časova a pred poslanicima su amandmani na predložena rešenja.

Na dnevnom redu su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu a poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je da predloženim izmenama izbornih zakona nisu obuhvaćeni problemi funkcionerske kampanje, čišćenja biračkog spiska i rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

"Jasno je da je sadašnji REM konstituisan protivno svim preporukama OEBS. Radio-televizija Srbije je kao javni servis, okarakterisana u izveštaju Evropske komisije kao servis naklonjen vladajućoj stranci. Objektivnog izveštavanja u informativnom programu RTS nema ni u forenzičkim tragovima", kazao je Novaković.

U vezi funkcionerske kampanje, poslanik NPS je ocenio da se zakonom mora jasno propisati kada političar ide na teren u svojstvu ministra a kada u svojstvu "stranački formatiranog čoveka" dok je u vezi biračkog spiska rekao da mnoge baze podataka nisu ažurirane i da je neophodno ukrstiti sve te baze, od knjiga rođenih i umrlih, kako bi birački spisak bio pročišćen.

Novaković je dodao da obuka kontrolora, predložena izmenama izbornih zakona, nije loša ideja ali da je upitan vremenski interval i personalni kapacitet Republičke izborne komisije (RIK) u smislu broja obučenih trenera koji će edukovati buduće kontrolore širom Srbije.

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Biljana Pantić Pilja ocenila je da poslanici opozicije nisu imali šta da prigovore na predložena zakonska rešenja.

"Tri dana slušamo priče o biračkom spisku, o funkcionerskoj kampanji, što nije tema ovih zakona. Pitanje je da li ste vi protiv ili ste za ispunjavanje preporuka ODIHR", kazala je poslanica SNS.