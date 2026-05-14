Raskrikavanje: Vlasnici Juronjuza kupuju N1, Nova S i još desetak regionalnih medija

Prema finalnoj verziji ugovora koji još nije potpisan, a do kojeg je došao taj portal, fond će za nekoliko televizija i medija u regionu, uključujući N1, Novu S, medije u Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, platiti 30 miliona evra.

Kao jedna od kontakt osoba u ugovoru se navodi Pedro Vargas David, poznat kao direktor kompanije Alpak kapital l, koja je 2022. kupila većinski udeo u kanalu Juronjuz (Euronews), panevropskom informativnom kanalu koji emituje program na više od 12 jezika.

Njegovo ime se u stranim medijima često dovodilo u vezu sa bivšim mađartskim premijerom Viktorom Orbanom.

Istraživanje mađarskog portala Direkt36, u saradnji sa francuskim Mondom i portugalskim Ekspresom, pokazalo je da su kupovinu Juronjuza delom finansirali mađarski državni kapital i kompanije bliske propagandnoj mašineriji Viktora Orbana.

Po dokumentima do kojih su došli ti mediji, 45 miliona evra obezbedio je mađarski državni investicioni fond Sečenji (Széchenyi Funds), dok je dodatno finansiranje stiglo preko kompanije "Nju lend media" (New Land Media), čiji je vlasnik Đula Balaši, biznismen čije firme godinama dobijaju unosne državne poslove u Mađarskoj.

Njegova poslovna imperija je pod lupom pošto je u Mađarskoj otvorena istraga više kompanija povezanih s bivšom vlašću Viktora Orbana.

Raskrikavanje piše da iz dokumenta u koji su imali uvid, proizlazi da Junajted grupa ima obavezu da sprovede obimnu reorganizaciju - pod kapu Adria njuza (Adria News) konsolidovaće se čitava mreža medija: N1 televizije (Srbija, Hrvatska, BiH), Adria njuz produkcija (Adria News Production doo) iz Slovenije, Dan Graf - izdavač lista Danas, Televizija i portal Vijesti iz Crne Gore (51 odsto udela), Nova M (Crna Gora) kao i Junajted medija didžital (United Media Digital) - portal Nova.rs, novine Nova i nedeljnik Radar.

Firma Junajted media prodakšn (United Media Production doo) nije na prodaju, ali ugovor predviđa da se imovina i zaposleni koji rade na produkciji kanala Nova S prebace u firmu N1 Televizija doo, koja ide novom vlasniku.

Time će Alpak kapital kontrolisati i N1 i produkciju Nove S kroz istu firmu.

Ugovor u koji Raskrikavanje ima uvid, predviđa da antimonopoloske agencije u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini moraju odobriti transakciju.

Takođe, posao ne može biti završen bez saglasnosti luksemburškog Ministarstva za medije, koje mora odobriti Alpak kapital kao novog vlasnika.

Svi uslovi moraju biti ispunjeni u roku od sedam meseci od potpisivanja ugovora, inače bilo koja strana može raskinuti sporazum.

Ugovor predviđa i posebne klauzule o uredničkoj nezavisnosti. Kupac se obavezuje da će nakon preuzimanja očuvati uredničku autonomiju medija i poštovati evropska pravila o pluralizmu medija i nezavisnosti redakcija. Navodi se i da upravljačke strukture moraju biti organizovane tako da budu nezavisne od političkog i komercijalnog uticaja.

Takođe je predviđeno formiranje nezavisnog savetodavnog tela sastavljenog od međunarodnih medijskih profesionalaca, koje bi nadziralo poštovanje slobode izražavanja, novinarske etike i uredničke nezavisnosti, piše portal Raskrikavanje.

