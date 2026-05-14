Ruski napadi na Kijev: 12 mrtvih, 57 povređenih

Broj žrtava ruskih napada na Kijev tokom prethodne noći je porastao i sada iznosi 12 mrtvih i 57 povređenih.

To je večeras izjavio gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko na Telegramu.

"Trenutno je 27 povređenih hospitalizovano u bolnicama Kijeva", dodao je Kličko.

On je ranije danas proglasio petak, 15. maj, nacionalnim danom žalosti u znak sećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.

"Sutra će zastave na svim opštinskim zgradama u gradu biće spuštene na pola koplja. Takođe se preporučuje da se nacionalne zastave spuste na pola koplja na javnim i privatnim zgradama. Svi zabavni događaji biće zabranjeni u gradu 15. maja", napisao je Kličko na društvenim mrežama.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u napadima 13. i 14. maja koristila 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova protiv njegove zemlje.

(Beta, 14.05.2026)