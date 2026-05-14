Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Beta pre 43 minuta

Sedam osoba je poginulo, a 44 su ranjene u kombinovanom napadu  Rusije raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da se 20 osoba vodi kao nestalo.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, među pognulima je i devojčica od 12 godina.

U napadu se srušila devetospratna stambena zgrada gde su poginula dva muškarca (21 i 30 godina) i žena čiji se identitet još utvrđuje.

U napadu na benzinsku pumpu poginuo je jedan čovek.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da su među ranjene 44 osobe novorođenče i jedno dete.

Kličko je rekao da se srušio deo stambene zgrade sa 18 stanova u Darnickom okrugu u Kijevu.

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko je rekao da na potrazi  i spasavanju radi šest timova s psima.

Kličko je izvestio da zbog napada nema vodosnabdevanja u novom delu grada, na levoj obali reke Dnjepar.

(Beta, 14.05.2026)

Povezane vesti »

Broj žrtava ruskog napada na Kijev porastao na sedam, uključujući i jedno dete

Broj žrtava ruskog napada na Kijev porastao na sedam, uključujući i jedno dete

RTV pre 43 minuta
Rusija pokrenula najmasovniji vazdušni napad od početka rata: Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ima mrtvih i nestalih…

Rusija pokrenula najmasovniji vazdušni napad od početka rata: Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ima mrtvih i nestalih

Nova pre 33 minuta
Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Serbian News Media pre 43 minuta
Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Radio sto plus pre 18 minuta
Najveći napad Rusije dosad, poginulo 11 civila: Lansirano više od 1.500 dronova, cele zgrade se urušavaju

Najveći napad Rusije dosad, poginulo 11 civila: Lansirano više od 1.500 dronova, cele zgrade se urušavaju

Mondo pre 1 sat
Jedan od najjezivijih ruskih napada na Kijev od početka rata: Među mrtvima i deca

Jedan od najjezivijih ruskih napada na Kijev od početka rata: Među mrtvima i deca

Telegraf pre 42 minuta
Teška noć za Kijev: Veliki ruski napad, poginula i 12-godišnjakinja

Teška noć za Kijev: Veliki ruski napad, poginula i 12-godišnjakinja

BBC News pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

"Albanija nova narko-država i velika pretnja" Američki mediji: "Rama kriminal podigao na novi nivo"

"Albanija nova narko-država i velika pretnja" Američki mediji: "Rama kriminal podigao na novi nivo"

Blic pre 13 minuta
Strah američke auto-industrije: Da li Tramp i Si otvaraju put kineskim električnim vozilima

Strah američke auto-industrije: Da li Tramp i Si otvaraju put kineskim električnim vozilima

NIN pre 12 minuta
Od tehnološkog idola do bezbednosne pretnje: Kina više ne veruje slepo Ilonu Masku

Od tehnološkog idola do bezbednosne pretnje: Kina više ne veruje slepo Ilonu Masku

NIN pre 8 minuta
(Foto, video) Jezivi prizori iz Kijeva: Rusi udarili balističkim i krstarećim raketama, ima mrtvih, ljudi zarobljeni pod…

(Foto, video) Jezivi prizori iz Kijeva: Rusi udarili balističkim i krstarećim raketama, ima mrtvih, ljudi zarobljeni pod ruševinama, uništen soliter

Blic pre 13 minuta
Kuba ostala bez goriva: Havana bez struje i do 22 sata dnevno

Kuba ostala bez goriva: Havana bez struje i do 22 sata dnevno

Sputnik pre 13 minuta