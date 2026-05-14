Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo
Sedam osoba je poginulo, a 44 su ranjene u kombinovanom napadu Rusije raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.
Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da se 20 osoba vodi kao nestalo.
Kako prenosi Ukrajinska pravda, među pognulima je i devojčica od 12 godina.
U napadu se srušila devetospratna stambena zgrada gde su poginula dva muškarca (21 i 30 godina) i žena čiji se identitet još utvrđuje.
U napadu na benzinsku pumpu poginuo je jedan čovek.
Gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da su među ranjene 44 osobe novorođenče i jedno dete.
Kličko je rekao da se srušio deo stambene zgrade sa 18 stanova u Darnickom okrugu u Kijevu.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko je rekao da na potrazi i spasavanju radi šest timova s psima.
Kličko je izvestio da zbog napada nema vodosnabdevanja u novom delu grada, na levoj obali reke Dnjepar.
(Beta, 14.05.2026)