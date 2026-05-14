Sedmoro poginulo u ruskom napadu na Kijev, 20 ljudi nestalo

Sedam osoba je poginulo, a 44 su ranjene u kombinovanom napadu Rusije raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da se 20 osoba vodi kao nestalo.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, među pognulima je i devojčica od 12 godina.

U napadu se srušila devetospratna stambena zgrada gde su poginula dva muškarca (21 i 30 godina) i žena čiji se identitet još utvrđuje.

U napadu na benzinsku pumpu poginuo je jedan čovek.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da su među ranjene 44 osobe novorođenče i jedno dete.

Kličko je rekao da se srušio deo stambene zgrade sa 18 stanova u Darnickom okrugu u Kijevu.

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko je rekao da na potrazi i spasavanju radi šest timova s psima.

Kličko je izvestio da zbog napada nema vodosnabdevanja u novom delu grada, na levoj obali reke Dnjepar.

(Beta, 14.05.2026)