Studenti blokiraju Pravni fakultet u Beogradu, dva incidenta

Blokada raskrsnice ispred Pravnog fakulteta u Beogradu gde su se danas dva automobila zaletala u okupljene, ušla je u peti sat.

Na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice je nekoliko stotina okupljenih koji povremeno duvaju u pištaljke, javlja reporter agencije Beta.

Atmosfera na raskrsnici trenutno je mirna, a studenti, za sada, nisu zvanično potvrdili do kada će protest trajati, ili je plan da se sve vreme ostaje ispred Fakulteta.

Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj, a u neposrednoj blizini Pravnog fakulteta parkirano je i nekoliko "marica" oko kojih je raspoređeno više policajaca.

Duž Bulevara, kao i u ulicama Profesora Mihaila Đurića i Beogradskoj koje ga seku, stoji više praznih tramvaja autobusa gradskog prevoza.

Današnje okupljanje je počelo u 11.52 časova, kako bi studenti i građani održali akciju 16 minuta tišine, ali je produženo pošto je jedan automobil udario starijeg čoveka koji je prevezen u Urgentni centar i koji je, kako tvrde studenti, doživeo prelom noge.

Policija je uhapsila vozača, a određen mu je i pritvor do 48 časova jer se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kasnije se na istom mestu još jedan automobil zaleteo u okupljene, ali povređenih tada nije bilo.

Incident kod Pravnog fakulteta: Povređeni stabilno, vozač uhapšen

Muškarac koga je automobil udario tokom današnjeg skupa studenata i građana ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, u stabilnom je stanju i zadržan je na odeljenju za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

"Pacijent (90 god) koji je povređen danas ispred Pravnog fakulteta, dovežen je u Urgentni centar u stabilnom stanju. Nakon urađene kompletne dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju na ortopediji. Pacijent je svestan, u stabilnom stanju", navodi se u saopštenju Kliničkog centra.

Muškarac (90) povređen je kada ga je udario automobil tokom akcije 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta, kada su građani i studenti izašli na saobraćajnicu.

Prema tvrdnjama studenata, njemu je polomljena noga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač automobila uhapšen, kao i da mu je određeno zadržavanje do 48 časova jer se sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.