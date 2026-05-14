Studenti blokiraju Pravni fakultet u Beogradu, dva incidenta
Na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice je nekoliko stotina okupljenih koji povremeno duvaju u pištaljke, javlja reporter agencije Beta.
Atmosfera na raskrsnici trenutno je mirna, a studenti, za sada, nisu zvanično potvrdili do kada će protest trajati, ili je plan da se sve vreme ostaje ispred Fakulteta.
Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj, a u neposrednoj blizini Pravnog fakulteta parkirano je i nekoliko "marica" oko kojih je raspoređeno više policajaca.
Duž Bulevara, kao i u ulicama Profesora Mihaila Đurića i Beogradskoj koje ga seku, stoji više praznih tramvaja autobusa gradskog prevoza.
Današnje okupljanje je počelo u 11.52 časova, kako bi studenti i građani održali akciju 16 minuta tišine, ali je produženo pošto je jedan automobil udario starijeg čoveka koji je prevezen u Urgentni centar i koji je, kako tvrde studenti, doživeo prelom noge.
Policija je uhapsila vozača, a određen mu je i pritvor do 48 časova jer se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Kasnije se na istom mestu još jedan automobil zaleteo u okupljene, ali povređenih tada nije bilo.
Incident kod Pravnog fakulteta: Povređeni stabilno, vozač uhapšen
Muškarac koga je automobil udario tokom današnjeg skupa studenata i građana ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, u stabilnom je stanju i zadržan je na odeljenju za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
"Pacijent (90 god) koji je povređen danas ispred Pravnog fakulteta, dovežen je u Urgentni centar u stabilnom stanju. Nakon urađene kompletne dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju na ortopediji. Pacijent je svestan, u stabilnom stanju", navodi se u saopštenju Kliničkog centra.
Muškarac (90) povređen je kada ga je udario automobil tokom akcije 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta, kada su građani i studenti izašli na saobraćajnicu.
Prema tvrdnjama studenata, njemu je polomljena noga.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač automobila uhapšen, kao i da mu je određeno zadržavanje do 48 časova jer se sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Prema rečima studenta, jedan čovek je ubačen u vozilo Hitne pomoći, a reč je o osobi koja je prethodno "izvadila šipku na okupljene građane".
N1 piše da se veliki broj policajaca nalazi na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice kod Pravnog fakulteta, kao i da je parking-servis odneo i drugo vozilo koje se zaletelo u okupljene.
Portal Nova.rs piše da je među okupljene došao i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, zajedno sa pojedinim profesorima.
Studenti u blokadi su saopštili da je tokom današnje akcije 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, čovek u automobilu beogradskih registarskih oznaka "nasilno pokušao da prođe preko raskrsnice na kojoj su se u tom trenutku nalazili građani i studenti".
"Tom prilikom došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i udario našeg kolegu, studenta Pravnog fakulteta, nakon čega se vratio u auto i njime udario čoveka od skoro 90 godina, koji je stajao s nama na raskrsnici", naveli su studenti u saopštenju na Instagramu.
Muškarca kog je povredio automobil, Hitna pomoć je odvezla u Urgentni centar.
Kako prenosi Nedeljnik, okupljeni su zaustavili automobil koji je pokušao da pobegne, a nakon desetak minuta i zahteva građana, policija je privela vozača i suvozača.
Nedeljnik navodi da su vozač i suvozač sat vremena bili u policijskom vozilu kod Tašmajdanskog parka, te da ih je policija tek nakon toga odvezla u stanicu Palilula.
Automobil, kome je tokom pokušaja udaljavanja razbijeno zadnje staklo i koji je izlepljen nalepnicama "Studenti pobeđuju", potom je odnela šlep-služba.
(Beta, 14.05.2026)