Tri osobe poginule, 40 povređeno u ruskom napadu na Kijev, još ima ljudi pod ruševinama

Beta pre 9 minuta

Tri osobe su poginule, a 40 povređeno u kombinovanom ruskom napadu raketama i dronovima na grad Kijev.

Gradonačelnik Vitalij Kličko saopštio je da je povređeno 40 osoba, uključujući novorođenče i jedno dete.

Jedna devetospratnica je srušena nakon što je pogođena dronom.

Spasioci su uspeli da izvuku 27 osoba, ali se veruje da ispod ruševina ima još ljudi, prenosi Ukrajinska pravda.

Kličko je takođe prijavio prekide u snabdevanju vodom na levoj obali grada nakon napada.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na Iksu izjavio saučešće porodicama nastradalih.

Napisao je da su Rusi tokom noći lansirali više od 670 dronova i 56 raketa na Ukrajinu i ocenio da to nisu postupci ljudi koji veruju da se rat bliži kraju.

"Šteta je zabeležena na dvadeset lokacija u gradu – obične stambene zgrade, škola, veterinarska klinika i druga isključivo civilna infrastruktura. Uništavanje je takođe prijavljeno u Kijevskoj oblasti, dok su slični teroristički napadi ciljali energetsku infrastrukturu u Kremenčuku, kao i luke i stambena područja u Čornomorsku", napisao je.

Pozvao je partnere da ne ostanu tihi na napade i da nastave podršku u zaštiti ukrajinskog neba.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha napisao je na Iksu da se "varvarski napad" dogodio dok se u Pekingu sastaju lideri najmoćnijih zemalja - SAD i Kine, Donald Tramp i Si Đinping, i "kada svet očekuje mir, predvidivost i saradnju".

"Ovaj varvarski napad tokom tako važnog samita pokazuje da ruski režim predstavlja globalnu pretnju međunarodnoj bezbednosti. Umesto mira i razvoja, Moskva sledi agresiju i teror", napisao je ministar.

Dodao je da su u Kijevu uništeni čitavi blokovi stambenih zgrada. 

Predsednik Rusije Vladimir Putin, dodao je, želi da rat traje kako bi produžio svoju kontrolu i vlast u Rusiji.

"Ne sme biti iluzija: samo pritisak na Moskvu može ga naterati da stane. Siguran sam da lideri SAD i Kine imaju dovoljno uticaja nad Moskvom da kažu Putinu da konačno okonča rat. To bi bio najveći pozitivan razvoj događaja", napisao je on.

(Beta, 14.05.2026)

