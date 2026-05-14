U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izmenama izbornih zakona, poslanici o amandmanima

Rasprava u Skupštini Srbije o predlozima izmena izbornih zakona nastavljena je nešto posle 15 časova a pred poslanicima su amandmani na predložena rešenja.

Na dnevnom redu su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu a poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je da predloženim izmenama izbornih zakona nisu obuhvaćeni problemi funkcionerske kampanje, čišćenja biračkog spiska i rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

"Jasno je da je sadašnji REM konstituisan protivno svim preporukama OEBS. Radio-televizija Srbije je kao javni servis, okarakterisana u izveštaju Evropske komisije kao servis naklonjen vladajućoj stranci. Objektivnog izveštavanja u informativnom programu RTS nema ni u forenzičkim tragovima", kazao je Novaković.

U vezi funkcionerske kampanje, poslanik NPS je ocenio da se zakonom mora jasno propisati kada političar ide na teren u svojstvu ministra a kada u svojstvu "stranački formatiranog čoveka" dok je u vezi biračkog spiska rekao da mnoge baze podataka nisu ažurirane i da je neophodno ukrstiti sve te baze, od knjiga rođenih i umrlih, kako bi birački spisak bio pročišćen.

Novaković je dodao da obuka kontrolora, predložena izmenama izbornih zakona, nije loša ideja ali da je upitan vremenski interval i personalni kapacitet Republičke izborne komisije (RIK) u smislu broja obučenih trenera koji će edukovati buduće kontrolore širom Srbije.

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Biljana Pantić Pilja ocenila je da poslanici opozicije nisu imali šta da prigovore na predložena zakonska rešenja.

"Tri dana slušamo priče o biračkom spisku, o funkcionerskoj kampanji, što nije tema ovih zakona. Pitanje je da li ste vi protiv ili ste za ispunjavanje preporuka ODIHR", kazala je poslanica SNS.