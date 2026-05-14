U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izmenama izbornih zakona, poslanici o amandmanima
Na dnevnom redu su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu a poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu.
Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je da predloženim izmenama izbornih zakona nisu obuhvaćeni problemi funkcionerske kampanje, čišćenja biračkog spiska i rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
"Jasno je da je sadašnji REM konstituisan protivno svim preporukama OEBS. Radio-televizija Srbije je kao javni servis, okarakterisana u izveštaju Evropske komisije kao servis naklonjen vladajućoj stranci. Objektivnog izveštavanja u informativnom programu RTS nema ni u forenzičkim tragovima", kazao je Novaković.
U vezi funkcionerske kampanje, poslanik NPS je ocenio da se zakonom mora jasno propisati kada političar ide na teren u svojstvu ministra a kada u svojstvu "stranački formatiranog čoveka" dok je u vezi biračkog spiska rekao da mnoge baze podataka nisu ažurirane i da je neophodno ukrstiti sve te baze, od knjiga rođenih i umrlih, kako bi birački spisak bio pročišćen.
Novaković je dodao da obuka kontrolora, predložena izmenama izbornih zakona, nije loša ideja ali da je upitan vremenski interval i personalni kapacitet Republičke izborne komisije (RIK) u smislu broja obučenih trenera koji će edukovati buduće kontrolore širom Srbije.
Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Biljana Pantić Pilja ocenila je da poslanici opozicije nisu imali šta da prigovore na predložena zakonska rešenja.
"Tri dana slušamo priče o biračkom spisku, o funkcionerskoj kampanji, što nije tema ovih zakona. Pitanje je da li ste vi protiv ili ste za ispunjavanje preporuka ODIHR", kazala je poslanica SNS.
Na početku sednice, narodni poslanici postavili su pitanja ministrima i državnim organima.
Poslanik Srbija centra (SRCE) Petar Bošković pitao je ko je odgovoran što planska aktivnost, odnosno uvođenje obaveznog vojnog roka koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić , nije izvršena.
"Da li su gospodin (Bratislav) Gašić i gospodin (Milan) Mojsilović svesni šta znači kada se ne izvrši naređenje vrhovnog komandanta? Zna li se kakve su posledice", upitao je Bošković.
Pitao je i ko će garantovati građanima Srbije i poreskim obveznicima da novac izdvojen za uvođenje obaveznog vojnog roka neće završiti u sportskim klubovima kako bi se platili navijači i kapuljaši da "biju ovaj narod".
Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić postavila je pitanje u vezi sa napadom na beogradski klub "Komitet" 2018. godine, ističući da je tada za nasilje optužen i Aleksandar Vidojević.
"Šest godina kasnije, 18. aprila 2024. izrečena je presuda grupi optuženih za to nasilje, proglašeni su krivim i osuđeni su na zatvorske kazne. Ali ne i Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi", istakla je Tepić.
Dodala je da je u martu ove godine ukinuta presuda i protiv ostalih koji su prethodno osuđeni zbog čega je slučaj vraćen na početak.
Tepić je pitala kako je moguće da nijedan sudija nije izdao poternicu za Vidojevićem zbog, kako je navela, upornog neodazivanja sudu.
Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković pitao je predsednika Vlade Srbije Đuru Macuta šta će se dogoditi sa ljudima koji su otpušteni u Kraljevu s obzirom na to, kako je naveo, da ne postoji plan, a postoji neodgovornost koja se širi.
Pitao je i ko je odgovoran za maltretiranje pojedinaca u manjim opštinama.
"Našeg odbornika već duže vreme maltretira predsednik opštine Bojnik i na kuću šalje ljude koji uzurpiraju njegovo imanje i na taj način šire strah. Naravno, ti ljudi se ne plaše", poručio je Stanković.
On je pitao građane Srbije da li žele da žive u "zemlji bez institucija" i u kojoj ne postoje "ni pravda, ni moral", već vladaju "kabadahije".
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Akoš Ujhelji rekao je, povodom najnovijeg izveštaja Narodne banke Srbije (NBS), da je finansijska stabilnost zemlje na čvrstim temeljima.
On je pitao da li NBS planira smanjenje stope obavezne rezerve, dodajući da bi takva mera oslobodila značajna likvidna sredstva, smanjila pritisak na banke i otvorila dodatni prostor za održivo kreditiranje privrede i građana.
(Beta, 14.05.2026)