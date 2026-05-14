U Trepčinom rudniku Stari trg zbog problema sa strujom zarobljeno 18 rudara

Beta pre 19 minuta

Grupa od 18 rudara zarobljena je u "Trepčinom" rudniku "Stari trg" u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice, zbog problema sa strujom, dok su 22 rudara uspela da se izvuku sporednim izlazima. Vest o zarobljenim rudarima je objavio šef sindikata, Ibrahim Jonuzi, navodeći da je za sada stanje zarobljenih rudara dobro, ali da bi se u slučaju dužeg zadržavanja moglo pogoršati, prenosi RTS. 

Direktor rudnika "Stari trg" Šućri Sadiku potvrdio je medijima na albanskom da su rudari pod zemljom noćas od 1.30 časova. 

"Većina njih je izašla. Trenutno je 18 rudara još uvek unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rešenja. Pedeset rudara je bilo unutra", rekao je Sadiku. 

Nije prvi put da zbog nestanka struje rudari ostanu zarobljeni pod zemljom. Krajem januara ove godine, zbog nestanka struje, druga smena rudara u rudniku "Stari trg" bila je zarobljena satima. 

To je bio drugi put da su rudari u mesec dana bili zarobljeni zbog problema sa strujom.

(Beta, 14.05.2026)

