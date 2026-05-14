"Brišite slike dece sa sajtova škola!" Dramatično upozorenje stručnjaka: Prisutna opasna zloupotreba kriminalnih grupa

Britanske vlasti najavljuju pooštravanje zakona i dodatne mere protiv zloupotrebe AI Preporučuje se korišćenje manje prepoznatljivih fotografija kao što su slike iz daljine U novom, naprednom svetu tehnologije veštačka inteligencija ne bira žrtve.

Najnovija prevara, ali i ucena tiče se zloupotrebe fotografija dece koje su postavljene na sajtovima i mrežama škola. Prvi slučajevi su zabeleženi u Velikoj Britaniji, pitanje dana je kada će postati široko rasprostranjeno. Sve škole u svetu objavljuju fotografije učenika slaveći svoje uspehe. Problem nastaje onog trenutka kada razne krinimalne grupe fotografije dece zloupotrebe. Naprave lažne slike i ucene školu da će te montirane fotografije objaviti. Iz tog