Na testiranju proglašeno najgore maslinovo ulje: Ima čak šest različitih pesticida, evo šta savetuju stručnjaci

Samo dva ulja dobila su ocenu "vrlo dobro", dok je sedam, uključujući šest bio proizvoda, ocenjeno kao "nedovoljno" U svim uljima pronađeni su tragovi mineralnih ulja, a pet bio ulja sadržalo je i zabranjenu hemikaliju dibutil-ftalat Nemački časopis Oko-Test testirao je 30 maslinovih ulja sa oznakom "ekstra devičansko” i otkrio da ta oznaka često ne garantuje stvarni kvalitet - a rezultati su iznenadili mnoge. Samo dva ulja zaslužila su ocenu "vrlo dobro”: Rapunzel