Trampovi i sijevi ljudi se posvađali tokom posete! Drama u Pekingu, kulja žestok sukob: "Šta vam nije jasno?!" (foto)

Incidenti su izbili oko bezbednosnih procedura i prava američkih agenata da nose oružje u kineskim kompleksima Bezbednosna operacija bila je izuzetno opsežna zbog prethodnih pokušaja atentata i napetih odnosa sa Iranom Američki i kineski bezbednosni timovi sukobili su se u četvrtak zbog problema u komunikaciji dok je delegacija američkog predsednika Donalda Trampa putovala kroz Peking. Tenzije su se u više navrata rasplamsale tokom događaja koje je organizovala