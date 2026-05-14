Crvena zvezda sa penala do titule u Kupu Srbije i duple krune

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije. Oni su do duple krune stigli nakon boljeg izvođenja penala rezultatom 5:4 (2:2 nakon 120 minuta igre). To je 30. trofej za Crvenu zvezdu u ovom takmičenju. A na samom početku utakmice, koji je kasnio pola sata, nije delovalo da će biti tako. Vojvodina je povela već u drugom minutu nakon kornera i preko Kornela Suča. Perfektno je izveo udarac iz ugla Njegoš Petrović, a visoki Mađar sjajno reagovao u kaznenom prostoru