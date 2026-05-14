Dejan Stanković: Zahvalnost ovim momcima, verovao sam do kraja

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da je veoma zahvalan svojim igračima na osvajanju trofeja u Kupu Srbije i dodao da je sve vreme verovao u svoju ekipu da može da preokrene rezultat i pobedi Vojvodinu u tom duelu. – Zahvalnost ovim momcima, kao i ovom klubu i ovim navijačima.

Samo zahvalnost. Puno mi je srce. Nije lako, moji momci su dali sve. Hvala klubu što su mi opet omogućili da proživim ove emocije i hvala ovim navijačima – naveo je Stanković za TV Arena Sport. Crvena zvezda je odbranila trofej u Kupu Srbije, pošto je u finalu u Loznici, posle boljeg izvođenja penala, pobedila Vojvodinu 7:6, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni 2:2. Beogradski crveno-beli su uspeli da se vrate sa zaostatka 0:2 i da pogotkom Rodrigaa