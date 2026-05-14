Desetine pasa spašeno od zlostavljanja, osumnjičeni uhapšen u Ugandi posle BBC istrage

Pas sa krznom boje rođe leži kraj puta. Deluje mirno, ali kako se snimak na TikToku prelazi sa njegove njuške na ostatak tela, postaju vidljive teške povrede na njegovim zadnjim nogama. Pas ne odmara. On dahće, verovatno u jakim bolovima. Tekst na snimku dugom 15 sekundi govori gledaocima da je pas bio „u saobraćajnoj nesreći“ i traži od njih da mu „spasu život“ dajući novac preko onlajn linka. Za tri nedelje pošto je video prvi put objavljen 8. januara prošle