Izrael pogodio sedam vozila na jugu Libana, 12 ljudi poginulo

Dvanaest ljudi je poginulo danas u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno sedam vozila, od čega tri na glavnom autoputu nadomak Bejruta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana.

Među poginulima su jedna žena i njeno dvoje dece, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo je potvrdilo sedam napada na vozila, ali nije saopštilo koliko je ljudi bilo u njima. Dva današnja napada dronovima su bila na autoputu koji povezuju Bejrut sa južnim gradom Sidonom. Treći napad je bio u gradu Sadijatu, nadomak te preopterećene saobraćajnice, javila je libanska Nacionalna novinska agencija. Samo u tim napadaima poginulo je osam ljudi uključujući majku s dvoje