Početak finalne utakmice Kupa Srbije u fudbalu kasnio pola sata, održan minut ćutanja u znak sećanja na Vladimira Cvetkovića…

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaju se u finalu Kupa Srbije, a početak meča je kasnio pola sata.

Utakmica je trebala da počne u 20 časova, no do toga nije došlo, jer nisu svi navijači ušli na stadion „Lagator“ u Loznici, ali i zato što je došlo do tuče navijača Crvene zvezde i policije ispred stadiona, ali i na samim tribinama. U jednom trenutku su se navijači beogradskog kluba našli na samom terenu, ali se situacija ubrzo smirila, pa je finale počelo sa pola sata zakašnjenja. Pre početka utakmice održan je minut ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog