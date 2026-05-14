Snažna solarna baklja izazvala prekide u komunikacijama i najavila polarnu svetlost

Sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radio-komunikacijama na Zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi u utorak mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive i na nižim geografskim širinama.

Izvor života na našoj planeti ponovo je pokazao svoju snagu. Sunce je u nedelju oslobodilo masivnu solarnu baklju iz regiona sunčevih pega poznatog kao AR4436, koji je u tom trenutku bio okrenut ka Zemlji, prenosi RTS. Događaj, klasifikovan kao baklja klase M5.8, spada u kategoriju umereno jakih, ali dovoljno snažnih da izazovu primetne posledice u svemirskom vremenu i na našoj planeti. Ova erupcija predstavlja još jedan pokazatelj da se nalazimo u periodu pojačane